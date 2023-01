Rodovia já ‘levou’ dois da mesma família; Curiaú volta a pedir ciclovia

No quilombo do Curiaú a bicicleta é o principal meio de transporte. Moradores pedem acostamento e ciclovia.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

Após ter uma família devastada pela perda de seu patriarca e sua filha mortos em atropelamentos, a comunidade do Curiaú, na zona norte de Macapá, pede providências para melhor controle do trânsito na Rodovia AP-070, que ‘corta’ o quilombo.

No último domingo (22), o quilombola Tomé dos Santos Miranda, de 72 anos, teve o mesmo fim trágico da filha, Marinalva dos Santos de Miranda. Ela morreu aos 19 anos, atropelada por um carro, nove anos atrás, em 2004.

Em toda a extensão da rodovia pelo perímetro do Curiaú a cena mais comum é a de ciclistas disputando espaço com carros. A pista dá acesso a municípios de Itaubal e Cutias e a outros distritos de Macapá, além de balneários muito procurados por banhistas, o que faz o fluxo de veículos intenso.

A situação piora durante a colheita da soja que é plantada nos campos de cerrado às margens da rodovia, o que faz aumentar a circulação de caminhões nesta época do ano.

Na tarde de terça-feira (24) familiares e amigos do seu Tomé fecharam a rodovia por algumas horas. Filas de carros se formaram nas duas direções durante a manifestação. O trânsito só foi liberado após achegada de um representante da Secretaria de Estado de Transporte (Setrap), que prometeu providências.

Na manhã desta quarta-feira (25), o secretário Valdinei Amanajás, que comanda a pasta, esteve no quilombo e garantiu que a secretaria fará um a operação tapa buracos na pista e melhorará a sinalização, tanto vertical quanto horizontal da rodovia estadual.

“Apesar da causa do acidente recente não ter sido a falta de sinalização, mas como prevenção, estamos trabalhando na sinalização. Isso para minimizar o problema de trafegabilidade de veículos por aqui”, disse o secretário.

Para os moradores a intervenção pode ajudar, mas não vai evitar que novos acidentes, principalmente envolvendo ciclistas, aconteçam no quilombo. Para eles, a solução seria o alargamento da pista, com objetivo de construir um acostamento pavimentado – o que não existe. Uma ciclovia também é reivindicada, já que o meio de transporte predominante na região é a bicicleta.

“Dia de domingo, quando terminam as festas, parece que eles [condutores de veículos] querem voar nessa pista. Não respeitam nem lombada. Eles (policiais) têm que fazer blitz pesada aqui, sem passar mão na cabeça de ninguém. O bandido que atropelou meu pai está solto, só quem está preso é meu pai porque foi ele quem morreu. Mas não vai ficar assim, ele vai pagar. Eu quero justiça e a gente vai atrás de justiça. Já chega de tanto sofrimento nessa família”, desabafou Lindalva dos Santos Miranda, filha do seu Tomé.

Ela disse que se nenhuma providência efetiva for tomada, a população voltará a fechar a rodovia no próximo sábado (28).

“Quem morreu não foi um cachorro, foi meu pai”, finalizou, indignada.

O acidente

No domingo o motorista Denisson Morais Blanc, de 31 anos, que não possui habilitação, perdeu o controle do carro e atropelou o idoso, que estava em uma bicicleta a caminho da feira em um bairro vizinho. A vítima morreu na hora.

No Hospital de Emergência de Macapá, à polícia, o condutor do veículo confirmou que na noite anterior havia ingerido bebida alcoólica, mas recusou-se a fazer o teste do etilômetro.

Imagens de uma câmera de seguram residencial que circularam nas redes sociais e grupos de aplicativos de conversas mostram quando o Fiat Idea conduzido por Blanc perde o controle.