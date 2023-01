Santana terá 5 dias de folia

Com micareta, programação do município, a 17 km de Macapá, é alternativa para foliões.

Da REDAÇÃO

Com a Central do Carnaval 2023 inaugurada ontem (24), o Carnaval de Santana, com sua alternativa micareta está de volta.

Dez blocos desfilarão pela Avenida Santana nos dias 18, 19, 20, 21 e dia 25 de fevereiro. A concentração será a partir das 22h na Avenida Santana e a expectativa é receber mais de 30 mil pessoas nesses cinco dias.

O evento é realizado pela Liga dos Blocos de Micaeta (Liblomica), com apoio da Prefeitura de Santana, Governo do Amapá e Rede Amazônica.

Na última segunda-feira, (23), o governador Clécio Luís (SD) anunciou repasse no valor de R$ 1 milhão, para arcar com as despesas do carnaval de Santana, articulados pelo senador Davi Alcolumbre (UB).

De acordo com o presidente da Liga, Itamar Nunes, o DJ Ita, o ponto alto da festa tem a presença do cantor nacional de Axé Music, Leandro Lopes, conhecido pelos hits “Deixo a Voz me Levar”, “Nosso amor é Assim”, entre outros.

Ele confirmou a passagem dos blocos de rua: Faraó; Uau; My Love; Porto Folia; Barulho; Bebo Todas; Flanáticos; Abalou; Na Balada e Pororoca.

“Vai ser uma festa repleta de alegria, paz e emoção, além de fortalecer a economia, no setor comercial e com os nossos empreendedores. É um evento com muitos parceiros, como o Governo do Amapá e a bancada federal, com apoio dos Senadores Randolfe Rodrigues e Davi Alcolumbre”, destacou o prefeito da cidade, Bala Rocha (PP).