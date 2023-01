Secretário municipal é ferido à faca dentro da prefeitura

INTERIOR DO AMAPÁ

Crime ocorreu em frente do município a 187 km de Macapá.

Por SELES NAFES

O secretário de Administração de Pedra Branca do Amapari, Eduardo Alcântara, foi ferido com uma facada, no fim da tarde desta terça-feira (10), durante uma confusão. O agressor, ainda não identificado, foi preso.

O Portal SelesNafes.Com apurou que a agressão ocorreu por volta das 18h, na porta de entrada do prédio da prefeitura. De acordo com fontes da cidade, os dois se encontraram e houve um bate-boca seguido de luta corporal.

Guardas municipais interviram e conseguiram conter as agressões. Eduardo Alcântara foi ferido com um corte no rosto, sem gravidade.

Ele foi atendido numa unidade de saúde na cidade, enquanto o agressor foi levado para a delegacia de polícia.

Fontes descartaram a tese de que o motivo da briga tenha sido político, como chegou a ser especulado em grupos de WhatsApp.

Na manhã desta quarta-feira (11), a Prefeitura de Pedra Branca se posicionou sobre a confusão envolvendo o secretário de Administração. Numa nota, a gestão confirmou as agressões e que a violência foi controlada pela Guarda Municipal.