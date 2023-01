Sem tradicional pescaria na praça, aniversário de Macapá terá show de Joelma

Show Isso é Calypso fecha a programação dia 4 de fevereiro, no Mercado Central.

O aniversário dos 265 anos de Macapá terá como atração principal o Show Isso é Calypso, da cantora de brega Joelma, que ocorrerá no dia 4 de fevereiro, data de fundação da cidade, no Mercado Central.

A programação, que traz ainda outros shows de artistas regionais, competições esportivas, festival de artes e momentos religiosos foi divulgada nesta quarta-feira (25) pela Fundação Municipal de Cultura (Fumcult). A tradicional pescaria na praça Floriano Peixoto ficou de fora este ano.

Segundo a organização, os festejos vão ocorrer em 3 dias, incluindo a tradicional Missa em Ação de Graça na Catedral São José.

As comemorações vão acontecer no Mercado Central e em outros pontos turísticos da capital. No dia 2, (quinta-feira) a programação abre oficialmente com o Festival de Iemanjá, na Fazendinha – momento em que as comunidades do candomblé, umbanda e tambor de mina, religiões de matriz africana, saúdam a Rainha do Mar.

No dia 3 (sexta-feira) acontece o 1° Festival de Artes Integradas, no Centro de Cultura Negra Raimunda Ramos. Nesse dia, das 17h até a meia-noite vão subir no palco artistas dos mais diferentes segmentos. Uma mostra da diversidade cultural existente em Macapá. Terá espaço garantido também para os representantes do audiovisual e das artes visuais.

Já no dia do aniversário da cidade, 4 de fevereiro, terá Corrida de Rua com trajeto de 7 quilômetros. As inscrições serão abertas às 9h deste sábado (28) pela internet, com a disponibilidade de 1,5 mil vagas. Também pela manhã, acontece a tradicional Missa em Ação de Graças aniversário da cidade. A celebração acontece na catedral de São José de Macapá, às 9h.

Ao longo dia, em praças, arenas e escolas, ocorre a programação esportiva envolvendo ciclismo, basquete, futsal, vôlei de areia, futvôlei, futebol, skate, entre outros. Também está confirmada a ação “Mergulho da Inclusão” e “Feira de Agricultura e Arte”.

A programação continua à noite, no Mercado Central, com apresentações de artistas locais dos mais variados ritmos e a atração nacional Joelma, que fará o show da turnê “Isso é Calypso”, mais recente trabalho da cantora paraense.

Veja a programação

2 DE FEVEREIRO

Local: Balneário de Fazendinha

17h – Festival Iemanjá

3 DE FEVEREIRO

Festival de Artes Integradas

Local: Centro de Cultura Negra Raimunda Ramos

17h – Banda da Guarda

17h30 – Palavra Viva (banda gospel)

18h – Claudia Almeida (literatura)

18h15 – Samanda Nobre (dança)

18h30 – Catherine Zuleima e Dom Beto (circo)

18h50 – Marabaixo Raimundo Ladislau

19h30 – Mãe Lizete de Oya (matriz africana)

20h – MC Branks (hip hop)

20h20 – Michele Maycoth (voz e violão)

21H – Desfile Potências Negras (Realização Improir)

21H30 – Cadilac Blue (rock clássico)

22H – Nana e Alex (sertanejo)

22H30 – Mc Rainha (funk)

23H – Kinzinho e Banda (pagode)

23h30 – Escola de Samba Unidos do Buritizal

Louvor Evangélico – show gospel com grupos do segmento. Local e horário a definir

4 DE FEVEREIRO

– Corrida de Rua Macapá 265 Anos

Local de saída e chegada: Mercado Central

Horário de partida: 6h15

Percurso: Rua Cândido Mendes, Av. Beira Rio, Rua Jovino Dinoá, Avenida Coaracy Nunes, Rua Cândido Mendes.

– Passeio Ciclístico

Local de saída: Igreja de São José

Local da chegada: Concha Acústica do Araxá

Horário de concentração: 6h30

Saída: 7h

– Programação esportiva

Categorias: Speed, MTB, Basquete Feminino e Masculino, Basquete de cadeira de rodas, Futsal, Vôlei de areia, Futebol, Skate.

Horário: 15h às 17h

Locais: Mercado Central, Arena do Araxá, Escola Municipal Wilson Malcher e Praça do Santa Inês

– Missa em Ação de Graças

Após a Corrida de Rua, que acontece às 6h15, a programação segue com a tradicional Missa em Ação de Graças pelos 265 anos de Macapá. Será às 9h, na Catedral de São José, na Rua general Rondon, Centro.

– Mergulho da Inclusão

9h tem ação no balneário de Fazendinha, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, voltada a pessoas portadoras de deficiência.

– Feira de agricultura e arte

Das 8h às 14h a programação também será voltada aos empreendedores da cidade de Macapá, com venda de produtos da agricultura familiar e artesanato. É a edição especial da Feira Agricultura e Arte, que ocorre na quadra da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Trem.

– Shows No Mercado Central

Início da Programação – 17h

Jonh Silva (Dj da Programação)

17h10- Santo Antônio do Matapi e Igarapé do Lago

18h Desiderarie (Música popular feminina)

19h Amazon Music (jazz)

20h Artur Lorran (Sertanejo)

21h Quarteto Casanova (Toca Tudo)

22h Suellen Braga (Brega Feminino)

23h Show Nacional (Joelma “Show Isso é Calypso)