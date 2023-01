“Será uma polícia mais humana”, diz novo comandante da PM no Amapá

Amapaense, Adilton de Araújo Corrêa tem 25 anos dedicados à corporação militar do Amapá.

Com a promessa de uma instituição mais eficiente, com mais tecnologia e atuação mais humana, o coronel Adilton de Araújo Corrêa, de 43 anos, assumiu o comando da Polícia Militar do Amapá.

A cerimônia de assunção, com a presença do governador, Clécio Luís, e do vice-governador, Teles Júnior, ocorreu na segunda-feira (16), em Macapá. Não houve troca de comando porque a comandante anterior, a coronel Heliane Braga, primeira mulher a assumir o comando da PM do Amapá, passa por problemas de saúde. Ela foi representada pelo esposo, coronel Aldinei Almeida.

Junto com o coronel Jones Miguel Pereira da Silva, novo subcomandante, o coronel Adilton vai comandar 3.198 policiais militares.

“Encaro o comando como um propósito de poder contribuir com o Amapá, seguindo todo o plano de governo e o planejamento estratégico da PM. Será uma polícia mais humana, mais próxima da população e mais eficiente, com o viés da eficiência tecnológica”, destacou o coronel Adilton.

Ele também anunciou que haverá mudanças nos comandos dos batalhões, observando a experiência e o currículos dos novos indicados.

“Tudo o que contribuir para a violência será combatido. O coronel Adilton assume a PM também com o objetivo de olhar para a cultura da paz e aos policiais que integram a corporação. A instituição tem recebido uma série de investimentos, quartéis novos, viaturas e equipamentos. Vamos manter esse nível de investimentos na segurança pública, incluindo tecnologia da informação, inteligência artificial e inovação”, falou o governador Clécio.

Em 2023, o orçamento prevê R$20,8 milhões em investimentos na PM do Amapá, voltados para a infraestrutura, qualificação, formação profissional, e reajustes.

Perfil

Amapaense, o coronel Adilton já exerceu as funções de comandante do 4º Batalhão (Santana), 11º Batalhão (Vale do Jari) e 13º Batalhão (Mazagão). Também foi diretor-adjunto de pessoal da PM; corregedor-adjunto e presidente do Conselho de Ética. Foi ainda chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) em 2022.