Servidor esfaqueou secretário por ciúmes da esposa, diz polícia

Crime ocorreu em frente à prefeitura do município de Pedra Branca, a 187 km de Macapá.

O funcionário da Prefeitura de Pedra Branca do Amapari que atacou o secretário de administração do município, Eduardo Alcântara, foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima) nesta quinta-feira (26) pela Polícia Civil do Amapá.

O caso ocorreu no dia 10 de janeiro, por volta de 18h na sede da prefeitura, a 187 km de Macapá. Alcântara foi ferido com golpes de faca na cabeça. À época imagens do secretário ensanguentado circularam nas redes sociais e teve grande repercussão na cidade.

De acordo com o delegado Antério Almeida, a tentativa de homicídio foi motivada por uma crise de ciúmes do acusado em ralação a sua esposa com o secretário.

Segundo a polícia, a tentativa só não evoluiu para homicídio porque um guarda municipal que estava no local interviu e salvou a vida do secretário.

“O indiciado e a vítima trabalhavam no mesmo órgão. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à audiência de custódia, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de 12 salários mínimos. Agora concluímos o inquérito e fiemos o indiciamento”, explicou o delegado.

O nome do acusado não foi divulgado pela polícia.