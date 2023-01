Show de forró marca a volta de Cley Lunna aos palcos do Amapá

Apresentação reunirá amigos numa homenagem a Dominguinhos

Por SELES NAFES

O próximo dia 27 terá um sabor especial para um dos artistas mais consagrados do Amapá. Depois de alguns anos morando em Portugal e na Bélgica, Cley Lunna fará um reencontro com os palcos amapaenses no show “De Volta ao Meu Aconchego”.

Será no Rancho Espora de Ouro, na Rodovia Salvador Diniz, na Fazendinha. Dono de uma possante voz e autor de várias músicas gravadas ao longo de 22 anos de carreira, Cley Lunna é um dos mais talentosos violonistas da região, e nesta volta ao lar ele decidiu homenagear um dos ícones da MPB e do forró pé-de-serra, o parceiro de Luiz Gonzaga, Dominguinhos.

Abaixo, Cley fala sobre a temporada fora do Brasil, o show e a carreira.

Quantas músicas você tem lançadas? Elas já estão em plataformas virtuais?

Fizemos o EP “Sinal”, com 5 músicas. E agora estará sendo lançado um outro EP chamado “Lumiar” também com 5 músicas, incluindo a canção Bela Ilha, uma parceria com Joãozinho Gomes.

O nome do show é bem sugestivo, né?

É muito no sentido do retorno para meu país, consequentemente, para meu Estado, o Amapá. É ótimo voltar e desfrutar das coisas boas que o Estado oferece, na culinária, boa música, família e amigos. E saudade do aconchego musical e de toda a arte do mestre Dominguinhos que nos abraça nos faz sentir parte da nossa terra, das nossas referências.

Como foi essa experiência fora do Brasil?

Está sendo de muito aprendizado. São culturas diferentes e que me fazem refletir o quanto é rica nossa cultura, pois na Europa o forró pé de serra que está cada vez mais sendo divulgado.

Como os artistas brasileiros são recebidos na Europa?

São recebidos de forma positiva, porém, em decorrência da grande diversidade de músicas e a facilidade das mídias digitais, isso exige do artista um maior cuidado e esforço para atingir o seu público, pois a competição na indústria fonográfica digital é grande.

Vai ficar de vez no Brasil?

Por enquanto não, em médio prazo os planos são de retorno definitivo. Estou otimista que a cultura brasileira e amapaense seja sustentável para o artista.

Qual será o repertório do show?

50% do show será uma homenagem ao mestre Dominguinhos, mas farei outras releituras às quais foram feitas e gravadas pelo mesmo.

Haverá algum convidado?

Estarei acompanhado por uma banda de músicos virtuosos, como Fabinho Costa (Guitarra), Hian Moreira(Contrabaixo), Jeffrey Redig(Teclado), Tom Quadro(Zabumba), Paulinho Queiroga (Bateria), Técnica de som(Jorge Luiz). Na sanfona Tista Lima de Belém do Pará. Participação especiais de Fineias Nelutty, Ingrid e Sato.

Quais os planos para 2023?

Lançar o disco LUMIAR, concluir novas composições, firmar novas parcerias e melhor posicionar a minha carreira.