Simone Karipuna toma posse em cerimônia histórica

Representantes da maioria dos povos indígenas mandaram representantes para o ato de posse, que tava a presença de Sônia Guajajara

A professora Simone Karipuna, de 45 anos, foi empossada como secretária extraordinária dos Povos Indígenas do Amapá, na noite da última quarta-feira (25), numa cerimônia com participação maciça de lideranças de várias etnias, e com a presença da ministra Sônia Guajajara.

Uma grande festa cultural marcou a posse da secretária escolhida pessoalmente para o cargo pelo governador Clécio Luís, que destacou a participação feminina na equipe de governo, além das políticas de igualdade da nova gestão.

Governador Clécio:

“Os símbolos são importantes para a nossa autoafirmação, principalmente diante de episódios trágicos no nosso país. Temos uma relação com negros e indígenas no Amapá, mas precisamos estar sempre como sentinelas, fomentando a equidade e justiça social”, comentou o governador.

Ministra Sônia Guajajara

“Precisamos valorizar a Amazônia, e as pessoas que estão aqui: povos indígenas, comunidades tradicionais, ribeirinhos, extrativistas. No governo federal, temos a missão de levar dignidade para quem está passando fome e quem vive na pobreza. Vivemos um novo momento da história, com a nossa participação direta. Ver hoje essas mulheres assumindo lugar de destaque é resultado de muita luta e resistência”

As etnias Wajãpi, Karipuna, Galibi-Marworno, Palikur, Galibi Kal’ina, Tiriyó, Kaxuyana, Txikuyana, Apalai, Wayana e Akuryó mandaram representantes.

Além de Simone, o governador também empossou a diretora da Fundação Marabaixo, Josilana Santos.