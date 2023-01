Só existe um Deus

Acompanhe a análise de II Crônicas 13

Compartilhamentos

Bom dia! Os deuses criados pelos homens não podem nos ajudar em nada, bem diferente do Deus verdadeiro e único. Na análise de II Crônicas 13, você vai que os dois exércitos de Judá e Israel se enfrentaram em batalha. O rei Jeroboão (Judá) levou diante da tropa um bezerro de ouro, enquanto Abias (Israel) levou os sacerdotes, representantes de Deus. No momento mais crítico, a fé em Deus fez toda a diferença. Todos os dias vivemos numa intensa guerra, por isso precisamos da força do verdadeiro Criador. Acompanhe a análise e tenha um feliz sábado (28) com o nosso Senhor Jesus!