Sobre devolver uma parte

Acompanhe a análise de I Crônicas 29

Compartilhamentos

Bom dia! É bem comum que o pai dê dinheiro aos filhos quando estes querem homenageá-lo com presentes e festa. Em I Crônicas 29, Davi conduz uma campanha de arrecadação para a construção do templo de Deus. O rei foi o primeiro a doar, e todos doaram generosamente. Depois da arrecadar tudo, Davi orou reconhecendo que tudo, na verdade, vinha das mãos de Deus, que é o dono de tudo e responsável pela prosperidade do povo. Acompanhe a análise e tenha um bom domingo (15) com o nosso Senhor Jesus!