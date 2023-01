Subestações elétricas de hospitais passam por inspeção técnica

Objetivo é conhecer a situação atual de cada estação de energia hospitalar nas unidades de Macapá e Santana para posterior intervenção.

Da REDAÇÃO

Para prevenir interrupções não programadas em hospitais estaduais, técnicos do Governo do Amapá e da Equatorial Energia iniciaram uma série de avaliação das subestações elétricas das unidades de Macapá e Santana.

A medida é uma solicitação do Estado para a produção de um relatório por parte da companhia, que indicará a situação atual de cada subestação dos hospitais.

Após ter todos os levantamentos, as secretarias de Saúde e Infraestrutura poderão realizar as devidas intervenções para adequar as subestações às normas da concessionária.

A Equatorial auxiliará, inicialmente, nos reparos de curto período de tempo e o Estado fará as manutenções necessárias a médio prazo. Posteriormente, o mesmo serviço se estenderá às casas de saúde do interior do Amapá.

As unidades que receberam as vistorias são – Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima (Hcal), Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), Hospital Estadual de Santana (HES) e Hospital de Emergências Osvaldo Cruz (HE). Ao todo, 11 subestações são verificadas nestas unidades.