Sujo de lama, jovem é achado morto com sinais de asfixia

Caso ocorreu no Bairro Marabaixo 3, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem identificado como Allan Victor Silva da Silva, 21 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (7), na Rua 8 do Bairro Marabaixo 3, na zona oeste de Macapá.

O corpo estava sujo de lama e havia sangramento na boca e no nariz. A 5 quarteirões do local do suposto crime, a polícia achou um carro abandonado em via pública. Horas depois, foi confirmado que o veículo pertencia à vítima.

O perito Odair Monteiro, da Polícia Científica do Amapá, informou que o corpo de Allan apresentava características de que a vítima tenha sido asfixiada.

“Não encontramos lesões no corpo, mas há características de asfixia. O corpo está sujo de lama e a via está seca, não choveu, então, está claro que ele veio de um outro local. Os joelhos estão com arranhões. Tudo indica que seja um crime de homicídio, ele não tem característica de morte natural”, analisou o perito.

A PM isolou o local e acionou a Delegacia de Homicídios, que passa a investigar o caso.