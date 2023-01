Três são executados na zona norte de Macapá

No Bairro Ilha Mirim, o caso foi de duplo homicídio. Crimes ocorreram em um espaço de tempo de 20 minutos na capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Três homens foram mortos na tarde desta sexta-feira (13) na zona norte de Macapá, em casos que a polícia acredita ser a continuidade da guerra entre facções rivais, iniciada esta semana. Os crimes foram cometidos em bairros distintos, mas quase ao mesmo tempo.

O primeiro caso ocorreu por volta de 15h, em frente de uma metalúrgica localizada às margens da Rodovia do Curiaú, no Bairro Ipê.

Segundo informações do 2° Batalhão da Polícia Militar do Amapá, a vítima, Carlos Alberto Cerqueira, o Roxo, 33 anos, já cumpriu pena no Iapen pelos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas. Havia saído há 2 meses da penitenciária e estava trabalhando na metalúrgica.

Testemunhas disseram que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta preta e dispararam vários tiros contra Roxo, que era dono de uma ficha com mais de 30 processos.

Peritos da Polícia Científica ainda recolhiam cápsulas dos tiros que mataram Roxo quando a PM foi novamente acionada para outra ocorrência de assassinato.

Dessa vez, era um duplo homicídio, ocorrido no Bairro Ilha Mirim. Lá, Raimundo Nonato Alves Mira, 45 anos, que tem três passagens por tráfico de drogas e estava em regime domiciliar, e Charles Freitas dos Santos, 19 anos, foram mortos com vários tiros de pistola calibre 380.

Testemunhas repassaram à polícia que o duplo homicídio foi cometido por atiradores que estavam num carro vermelho que chegaram quando as vítimas estavam conversando em frente a uma residência.

A polícia cronometrou que os crimes ocorreram em sequência, num intervalo de 20 minutos. Até esta publicação, ninguém havia sido preso.

Os assassinatos são investigados pelo delegado Celso Pacheco , da Delegacia de Homicídios.