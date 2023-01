UBS é reaberta após 2 anos de reforma

O prédio, localizado na zona norte de Macapá, passou por reforma e adaptação

Por ANDRÉ ZUMBI

Após 2 anos em reforma, foi reaberta na manhã desta quarta-feira (4) a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá. Para moradores que precisavam se deslocar para outros bairros em buscar atendimento, a situação melhorou.

A UBS fechou para reforma no final de 2020. Não houve ampliação da estrutura, mas alguns serviços foram inseridos, como atendimento odontológico.

Entre as melhorias no entorno da unidade estão uma área de vivência e um estacionamento coberto.

A taxista Maria de Jesus, de 61 anos, narrou que nos últimos dois anos sempre pegava passageiros no bairro que estão em busca de atendimento de saúde e levava até outros locais fora da comunidade, como Novo Horizonte, Macapaba e Brasil Novo.

Ela é moradora do bairro e disse que sempre precisa fazer o mesmo quando a situação é com ela.

“Com essa UBS em funcionamento vai melhorar muito para o povo que mora aqui nas redondezas”, disse a taxista.

A unidade atende a Bairros como Infraero 2, Parque dos Buritis, Ilha Mirim e Loteamento Açaí, além de moradores da ocupação do Parque Aeroportuário, como pontuou o prefeito de Macapá, Antônio Furlan.

“Muito feliz em devolver à sociedade a UBS Infraero 2 completamente reformada, com serviços ampliados, moderna e com acessibilidade. Com isso, queremos reforçar a atenção primária nesta área da cidade”, explicou o prefeito.

A obra foi executada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) e os recursos utilizados foram destinados pela deputada federal Leda Sadala, no valor de R$ 843 mil, mais contrapartida municipal.

A unidade passa a funcionar de forma efetiva a partir desta quinta-feira (5), a partir das 7h.