Bom dia! Durante alguns anos, o Tabernáculo era o lugar mais sagrado do povo de Deus, que usava o templo como casa de oração no deslocamento pelo deserto após a saída do Egito até a terra prometida. Salomão construiu o primeiro templo no Monte Moriá, um lugar sagrado e especial na história que até hoje é alvo de conflitos. É onde fica o Domo da Rocha (foto acima), uma mesquita construída pelos árabes num dos lugares mais emblemáticos da Bíblia, e onde os judeus e cristãos não podem entrar. Ouça a análise de II Crônicas 3 e tenha uma ótima quarta-feira com o nosso Senhor Jesus!