Veículos apreendidos em Macapá serão leiloados

Apreendidos pela Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), 480 carros e motocicletas serão leiloados pelo órgão nos dias 11 e 12 de janeiro. Alguns veículos servem apenas para sucatas e reaproveitamento de peças.

Será o primeiro leilão público virtual do município. O leilão será dividido em dois lotes, sendo o primeiro com 241 itens em oferta, na quarta-feira (11), e o segundo com 239 itens, na quinta-feira (12).

No período de 9 a 11 de janeiro será possível realizar a visitação presencial para que os interessados possam avaliar os veículos disponíveis – no pátio da empresa responsável pelo leilão, localizada na Duca Serra, n° 2555, Cabralzinho, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os lances iniciais variam de acordo com os itens ofertados. O acompanhamento e inscrição podem ser feitos pelo site: www.wrleiloes.com.br.

Qualquer pessoa pode participar, física ou jurídica, seguindo os critérios dispostos no edital. O arrematante receberá o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, sendo de sua responsabilidade efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência, confecção de placas, entre outros.

Todos os veículos a serem leiloados foram apreendidos por circularem irregularmente na via pública e não foram resgatados pelos proprietários nos últimos 6 meses.