Waldez assume Ministério da Integração Nacional

Ex-governador falou em atuar na prevenção e socorro em casos de desastres naturais, mas também em desenvolver economias regionais

Por SELES NAFES

O ex-governador do Amapá, Waldez Góes (licenciado do PDT), foi empossado na tarde desta terça-feira (3) no Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. A assinatura de transição de cargo ocorreu em Brasília (DF), por volta das 15h40.

A cerimônia começou com uma oração realizada pelo presidente da Assembleia de Deus no Amapá, Iaci Pelaes. Em seguida, Waldez discursou lembrando sua trajetória familiar, profissional e política.

Ele citou a atuação no Fórum de Governadores, e criticou o esvaziamento de recursos e estrutura do ministério pelo governo passado. Contudo, destacou, uma revisão orçamentária feita pelo Congresso Nacional conseguiu corrigir esse problema.

Um dos papéis do Ministério da Integração é o planejamento e atuação na defesa civil em desastres ambientais, como enchentes, secas, terremotos ou como o apagão ocorrido em 2020 no Amapá.

“Não há o que barganhar nessa área. O socorro à população sempre terá prioridade máxima e compromisso do presidente Lula”, garantiu.

O ministro Waldez Góes também adiantou que o desenvolvimento da economia regional será um dos focos, por meio da otimização do acesso aos fundos constitucionais de financiamento de atividades econômicas.

“Vamos enfrentar a insegurança alimentar e reduzir as desigualdades sociais. É assim que pretende ajudar esse governo, essa é a nossa missão”, disse ele, citando os senadores Davi Alcolumbre (UB), autor da indicação de Waldez, e Renan Calheiros (MDB).