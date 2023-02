1ª empresa: Projeto que nasceu no Amapá pode virar política pública no Brasil

Proposta do deputado federal Josenildo Abrantes prevê implantação pelo governo federal do projeto com incentivos e acompanhamento

Compartilhamentos

Da Redação

O programa Minha Primeira Empresa, que nasceu de uma iniciativa do então governo Waldez (PDT), pode virar política pública no Brasil. A proposta é do deputado federal Josenildo Abrantes (PDT), que protocolou projeto de lei para nacionalizar o programa.

O Minha Primeira Empresa foi criado em 2020, num dos piores momentos da economia atingida pelas restrições da pandemia de covid-19. Apesar do cenário os resultados foram bons. Em duas edições, foram realizadas 3 mil inscrições e 113 negócios foram financiados com R$ 4 milhões.

Em todo o Brasil, segundo o Sebrae, existem 11,5 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) e 6 milhões de microempresas e empresas de pequeno porte. Estas são responsáveis por 72% dos empregos gerados e por 30% do PIB.

Ainda de acordo com o Sebrae, as pequenas e médias empresas enfrentam dificuldades nos primeiros anos, como a falta de capacitação, conhecimento sobre o setor em que atuam, gestão e até no relacionamento com clientes. De cada 100 empresas, 48 fecham nos três primeiros anos.

Josenildo acredita que a implantação em nível nacional, acompanhada de suporte, ajudará a vencer esses desafios. Entre as medidas previstas estão a qualificação e a oferta de crédito com taxas abaixo do que é praticado em mercado.

“Como deputado federal pelo Amapá tenho a missão de batalhar pelos interesses do meu estado, mas também estamos trabalhando para levar nossa experiência e soluções para beneficiar brasileiros de norte a sul do país”, justificou Abrantes.

O projeto prevê o lançamento de editais para selecionar os candidatos. Poderão concorrer jovens, mulheres, universitários e participantes de programas sociais. O PROMPE será vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Empreendedorismo.

O programa será executado em 6 etapas:

Concepção do Negócio

Elaboração do Plano de Negócios

Gestão do Negócio

Acesso à “Linha de Crédito Minha Primeira Empresa”

Criação da Primeira Empresa

E orientação e acompanhamento aos participantes do programa, durante os dois primeiros anos da implantação do seu negócio.