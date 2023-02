3 dias após sobreviver a atentado, jovem é executado na Fazendinha

Jovem de 26 anos estava é levado por parentes já morto. Ele estava se recuperando dos tiros da semana passada, e foi surpreendido na casa de um parente

Por OLHO DE BOTO

Três criminosos não identificados invadiram uma casa, na noite deste sábado (25), e executaram um homem que estava acamado em decorrência de um recente ataque a tiros ocorrido na cidade de Santana, a 17 km de Macapá. Desta vez, Bruno Costa e Silva, de 26 anos, não teve chance de escapar.

Ele foi localizado pelo trio na APA (Unidade de Proteção Ambiental) do Bairro da Fazendinha, em Macapá, por volta das 22h. Os assassinos, todos sem camisas, percorreram mais de 300 metros de pontes na escuridão até chegar à residência de um parente da vítima, onde havia sido abrigada para tratar das lesões dos disparos de arma de fogo, em atentado que aconteceu na última quinta-feira (24).

Bruno foi surpreendido no quarto, sem chance de defesa. O delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios de Macapá, apurou que os bandidos já estavam saindo da casa quando um deles decidiu voltar e efetuar mais um disparo, desta vez na cabeça.

“Foram uns cinco tiros. Há uma confusão, porque existem (marcas) de tiros disparados na última quinta-feira. A arma pode ter sido um revólver, porque nenhum cartucho foi encontrado no local”, explica Ávila.

Depois do homicídio, os criminosos fugiram correndo e sumiram na escuridão. Testemunhas disseram que havia um carro no apoio aguardando no fim da Rua do Ceta Eco hotel.

A Força Tática da PM cercou a região, mas não obteve êxito na captura de ninguém. O homicídio também é atribuído à guerra entre faccionados rivais. A Polícia Civil segue em busca de identificar os autores da execução, e divulgou que informações podem ser enviadas para o disk denúncia 99170-4302.

Foi segunda execução deste fim de semana. Na madrugada deste domingo (26), um homem sem passagens pela polícia foi morto com pelo menos 10 tiros no rosto no conjunto Mestre Oscar, no Bairro Ipê, na zona norte da capital. Segundo a polícia, ele pode ter sido assassinado por simplesmente ser amigo de um faccionado morto no ano passado na guerra do crime organizado.