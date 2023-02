4 meses após confusão, provas para pedagogo serão reaplicadas

Confusão que provocou cancelamento da prova, ocorreu em colégio no Centro de Macapá. Ao todo, 7.555 candidatos serão avaliados em 15 locais de Macapá, no domingo, dia 12.

A reaplicação da prova objetiva para o cargo de pedagogo no Concurso da Educação está confirmada para o próximo domingo, 12 de fevereiro.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração (Sead), 7.555 candidatos podem fazer as provas, agendadas em 15 locais de Macapá, no horário de 14h às 18h. o exame será aplicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A prova será realizada novamente porque na primeira data, no dia 16 de outubro de 2022, 588 inscritos não puderam completar a avaliação devido a um tumulto ocorrido na escola particular Centro de Educação do Amapá (CEDAP).

Um grande estrondo provocou correria e a evacuação do prédio no momento da prova. Segundo a Polícia Civil, um pedaço de concreto da marquise do edifício vizinho teria provocado o estrondo. Só podem fazer a reaplicação os candidatos que compareceram às avaliações naquele dia.

Para os outros cargos do certame, de tradutor e intérprete de Libras, cuidador e professor, o processo segue sem nenhuma alteração e está na fase dos resultados dos aprovados na prova objetiva.

O Concurso da Educação oferta 5.002 vagas, sendo 1.182 para contratação imediata e outras 3.820 para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 2,6 mil até R$ 4,9 mil.