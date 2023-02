5 escolas de samba de Macapá desfilam neste sábado; veja os temas

A Piratas da Batucada será a última a entrar na avenida, às 4h20. Fotos: Arquivo SN

Por SELES NAFES

Na noite deste sábado (18) entram na Avenida Ivaldo Veras duas escolas do Grupo de Acesso e três do Grupo Especial. Os desfiles começam às 22h, e cada escola terá 70 minutos para desenvolver seu carnaval dentro do Sambódromo. Abaixo, veja o que cada escola pretende fazer.

22h – Império da Zona Norte

A Império da Zona Norte levará para a avenida o enredo “Illan Menino, Illan Poeta, Illan do Laguinho”, uma homenagem ao poeta, compositor e cantor José Illan Rosa da Silva, um dos fundadores da escola. Illan, que morreu em 2015, foi conselheiro tutelar e um dos criadores do grupo Sambarte.

A Império da Zona Norte foi duas vezes campeã do Grupo de Acesso, em 2009 e 2013. Os carnavalescos deste ano são Willian Matos, Vicente Cruz & Cláudio Rogério. O tema será defendido por 850 brincantes em oito alas e uma alegoria.

23h35 – Império de Samba Solidariedade

A Solidariedade escolheu o tema “Brasil – A Efígie da Omissão: Os Cinco Cavaleiros do Apocalipse”, que faz uma sátiro com temas políticos e até a pandemia de covid-19. O carnavalesco é também o presidente da agremiação, Jair Gomes Sampaio.

A estimativa é de 800 brincantes divididos em 10 alas e duas alegorias. A escola do Bairro Jesus de Nazaré foi fundada em 1983.

01h10 – Unidos do Buritizal

A Unidos do Buritizal leva para a avenida Ivaldo Veras o tema “Ave Cila, estrela maior da constelação sangue azul, rogai por nós filhos seus”. O carnavalesco é Fabynho Santos. O enredo é uma homenagem à Tia Cila, ex-presidente a Liesap e uma das fundadoras da agremiação. Ela faleceu em junho de 2021.

Uma das alas levará para a avenida o cantor Ivo Cannuti, que morreu de covid também em 2021. O artista foi um dos puxadores e compositores de sambas enredo da Unidos do Buritizal, que levará 1.067 pessoas em 11 alas e duas alegorias.

02h45 – Piratas Estilizados

A campeã do Carnaval de 1996 será a penúltima a entrar na avenida do samba, já na madrugada de domingo (19). A Piratas Estilizados vai desfilar com o enredo “Estilizado de Alegria, te convido a festejar”.

O tema promete ser um convite para uma grande festa que vai comemorar os grandes enredos que a agremiação já apresentou na passarela dos sonhos. No último desfile, em 2020, a escola ficou em terceiro lugar com o enredo “Xô preconceito, queremos respeito. O carnavalesco de 2023 é Valério Guidineli.

4h20 – Piratas da Batucada

A supercampeã do Carnaval do Amapá levará para a avenida Ivaldo Veras o tema “Patrícia, da Pátria Caboca”. Com 18 títulos, a Piratas da Batucada vai falar da vida e carreira da cantora Patrícia Bastos. O carnavalesco é Cid Carvalho.

O Piratão foi fundado no Bairro do Trem em 1962 por um grupo de professores. Na madrugada de domingo, ela entrará com 1 mil brincantes distribuídos em 11 alas e duas alegorias.