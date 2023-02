60 mil pessoas acompanham show de Joelma

Público foi grande, mas a sujeira deixada pela festa também. Equipes da PMM tiveram muito trabalho para deixar tudo limpo

Compartilhamentos

Da Redação

Mais de 60 mil pessoas acompanharam o encerramento da programação que marcou os 265 anos de Macapá, na noite deste sábado (4), na orla da capital. O ponto alto da festa foi o show de Joelma.

A estrutura foi montada em frente ao Mercado Central, que amanheceu neste domingo (5) tomado de lixo. As equipes da prefeitura entraram em cena logo cedo, e passaram a manhã inteira limpando o local.

A Secretaria de Zeladoria Urbana ainda não divulgou a quantidade de lixo recolhida pelos garis.

A programação do aniversário de Macapá durou três dias, e incluiu eventos esportivos como uma corrida de rua de 7 km, programações de conscientização ambiental como a doação de mudas no Bioparque da Amazônia, além dos shows com atrações locais e Joelma, que subiu ao palco por volta das 23h.