‘7 de fevereiro mudou minha vida’, diz delegado após nova transferência

ACIDENTE NO RIO OIAPOQUE

ACIDENTE NO RIO OIAPOQUE

Policial foi transferido para o Rio de Janeiro e usará colar cervical durante pelo menos três meses

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O delegado Charles Corrêa, da Polícia Civil do Amapá lotado em Oiapoque, foi transferido para o Rio de Janeiro, onde vive a família dele. Ele foi internado no hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

No último dia 10, depois de chegar de Oiapoque para uma tomografia e outros exames no Hospital de Emergência de Macapá, o delegado foi transferido para o Rio de Janeiro, sua cidade natal, e onde deve permanecer pelos próximos meses.

Uma nova ressonância confirmou fratura na coluna vertebral, mas sem necessidade de cirurgia. O policial precisará usar um colar cervical rígido durante três meses para evitar sequelas.

Em conversa com o Portal SelesNafes.Com por WhatsApp nesta terça-feira (4), o delegado disse que tem usado esse período para refletir sobre o acidente, que ocorreu no último dia 7 de fevereiro. Ele e mais cinco policiais estavam na lancha Flecha Negra, da Polícia Civil, em mais uma missão da Operação Hórus no Rio Oiapoque.

Próximo da foz do Rio Oiapoque com o Oceano Atlântico, a lancha deu um tranco e uma forte guinada para o lado atirando todos os policiais na água.

O delegado, que pilotava a embarcação, se machucou bastante nas partes metálicas da lancha e caiu inconsciente no rio com um corte profundo na cabeça. Ele só não morreu afogado porque foi auxiliado por outro policial. O restante da equipe teve ferimentos leves.

“Tanta coisa passa na nossa mente, reprisamos tanto na mente o que aconteceu no acidente. Mas temos uma única certeza: Deus nos deu uma nova chance de viver e de buscar ser melhor como ser humano. Peço desculpas por qualquer coisa aos demais que estavam na embarcação. 7 de fevereiro mudou a minha vida! Deus escreve certo, sempre”.