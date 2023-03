Randolfe confirma visita do presidente da Petrobrás ao Amapá

Senador e Jean Paul Prates nesta quarta-feira (28)

O presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, estará no Amapá em data a ser confirmada. A informação foi repassada nesta terça-feira (28) por ele ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Na pauta, estão preços dos combustíveis e exploração de petróleo na costa amapaense.

“A Petrobrás tem uma base avançada no município de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa. A expectativa é que em breve tenhamos boas notícias para o futuro economia do Amapá”, disse o senador em suas redes sociais.

Recentemente, Prates confirmou publicamente que a estatal vai fazer mais investimentos para viabilizar a exploração de petróleo e gás em águas profundas.

Trata-se do mesmo bloco que a francesa Total desistiu de explorar, no ano passado, depois de ter rejeitada a licença ambiental pelo Ibama. O instituto alegou falhas no projeto de contenção em casos de desastres ambientais.

A francesa mudou-se para a Guiana Francesa, onde desenvolve o mesmo empreendimento.