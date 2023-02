A Banda volta após 2 anos e deve reunir 200 mil foliões

Após 2 anos, tradicional bloco volta a percorrer ruas do Centro e zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

O maior bloco popular do Norte do país, A Banda, de Macapá, está de volta nesta terça-feira (21) gorda de carnaval após dois anos longe dos foliões por causa da pandemia de Covid-19.

A Associação de Brincantes e Simpatizantes do Bloco de Sujos – A Banda – que organiza o bloco, estima que cerca de 200 mil foliões participem da folia percorrendo, aproximadamente, 7 quilômetros, no centro da capital.

O Governo do Amapá, que deu aporte de R$ 100 mil ao evento – recurso articulado pelo senador Davi Alcolumbre (UB) e com contrapartida do Estado – montou um esquema de segurança com mais de 600 policiais militares e civis, bombeiros e profissionais da Polícia Científica.

A previsão é que o bloco saia às ruas às 14h da sede de A Banda, seguindo pela Rua Cândido Mendes, com parada na Praça Veiga Cabral; Av. Henrique Galúcio; Rua Tiradentes; Av. Feliciano Coelho; Rua Leopoldo Machado; até a Av. Ernestino Borges, com chegada na sede do bloco.