A Banda voltou

Maior bloco de rua do Amapá não desfilava havia dois anos

Por ANDRÉ ZUMBI

Depois de dois anos, o maior bloco de rua do Amapá desfilou com aquele gostinho de encerramento do Carnaval, na tarde desta terça-feira (21).

É claro que existem blocos menores na Quarta-Feira de Cinzas, como o Bloco do Pavão (no Bairro do Laguinho), mas é A Banda que carrega esse clima de fechamento da quadra carnavalesca.

Hoje a tarde, os foliões se reuniram a partir das 14h na sede do bloco para um percurso de 7 quilômetros por ruas e avenidas tradicionais de Macapá, como a Cândido Mendes, Henrique Galúcio, Tiradentes e Leopoldo Machado.

Muita gente apostou no espírito do bloco, que é a criatividade e a irreverência por meio de fantasias e muita brincadeira.