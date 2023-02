A ‘gangue dos vira-latas’

Matilha que chega a 15 indivíduos tomando banho de sol no Canal da Mendonça Júnior virou cena do cotidiano

Compartilhamentos

Por HUMBERTO BAÍA

Quem caminha ou trafega pelo Centro Comercial de Macapá já está se acostumando com a cena, mas não deixa de se surpreender a cada dia que passa. Um grupo de cachorros, que começou com três indivíduos, agora chega a ter 15 integrantes.

Os cães se “reúnem” todas as manhãs na Avenida Mendonça Júnior, perto da superintendência do Banco do Brasil. O número mínimo é de 10 cães.

“É como se eles estivessem esperando os primeiros raios de sol”, observa um morador.

Eles não costumam atacar pessoas, mas pode esperar muita confusão se o pedestre estiver caminhando na companhia de outro cachorro. O passeio matinal logo vira um caos, dizem moradores.

Os cachorros não ficam apenas em um lugar. Ao longo do dia, eles são vistos em vários pontos do centro comercial, sempre andando atrás de comida e rasgando sacos de lixo. As vezes, a matilha é vista em menor número. Horas depois, reaparece em maior número em outro ponto do Centro Comercial.

Ainda não há relatos de ataques a humanos. Aparentemente, nenhum deles está no cio, o que geralmente explica matilhas assim.

Comerciantes afirmam que, pelo menos por enquanto, também não se observou nenhuma movimentação do Canil da Prefeitura para o controle de zoonoses.