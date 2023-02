A vontade de Deus

Chegamos ao livro de Esdras

Bom dia! Após atrocidades na 2ª Guerra Mundial, em 1948 foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas há um documento escrito 538 anos antes de Cristo que faz um paralelo com o livro de Esdras, e prova mais uma vez que a Bíblia não é uma coletânea de fábulas, e sim o documento antigo mais importante da humanidade. O capítulo 1 de Esdras narra exatamente a postura do rei Persa Ciro (descrito também no documento de 538 anos a.C), após 70 anos de cativeiro do povo de Israel na Babilônia. Deus usa quem Ele quer para fazer a Sua vontade. Tenha uma ótima terça-feira (21).