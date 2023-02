Adolescente ostentava joias e dinheiro levados em assalto, diz polícia

Suspeito admitiu participação no roubo. Crime filmado por câmeras do estabelecimento ocorreu a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A 3 dias de completar a maioridade, um adolescente de 17 anos foi flagrado se divertindo com o dinheiro e ostentando as joias levadas em um assalto a um mini box. O crime ocorreu na última segunda-feira (30), no Bairro Fonte Nova, em Santana, município a 17 km de Macapá.

O jovem infrator foi identificado como um dos 2 criminosos que levaram cordões e pulseiras de ouro do comerciante, dinheiro do estabelecimento e celulares de funcionários.

O roubo foi filmado por câmeras do empreendimento. Nas imagens, é possível observar que o comerciante estava distraído ao celular quando um dos assaltantes chega empunhando uma arma de fogo.

As outras vítimas deitam no chão e, na sequência, o criminoso tem o apoio de um segundo ladrão, que usa capacete para não ser identificado. Os bandidos fugiram numa motocicleta preta, encontrada horas depois abandonada no Distrito do Coração a 9 km de Santana.

Com as imagens circulando nas redes sociais, não demorou até denúncias chegarem à Delegacia Especializada de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP). Nesta quarta-feira (1º), a polícia recebeu a informação sobre um suspeito que aparentava ser um dos assaltantes envolvidos no roubo.

Segundo o delegado Vladson Nascimento, da DCCP, quando foi localizado, o adolescente ingeria bebidas alcoólicas e exibia no pescoço e braços as joias levadas do comerciante.

“Fizemos uma campana no local indicado na denúncia e observamos que o indivíduo era realmente muito parecido com o suspeito das imagens. Seguimos ele e quando ele desceu de um carro onde estavam outras pessoas, só que quando ele desceu, percebemos que ele estava armado, com a arma cintura. Aí, decidimos abordar. Ele tentou fugir correndo, chegou a entrar numa casa, mas cercamos ele na sala do imóvel”, relatou o delegado.

O adolescente não reagiu, apesar de estar armado, e decidiu colaborar. Segundo o delegado, ele confirmou envolvimento no roubo. Era ele quem aparece primeiro nas imagens, usando boné e roupas pretas, segundo a polícia.

Após prestar esclarecimentos, ele levado à Delegacia de Atos Infracionais, onde deve ser responsabilizado por infrações análogas a porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito – era uma pistola ponto 40, carregada.

Com ele, os policiais também 100 gramas de drogas, celulares e, aproximadamente, R$ 2 mil em espécie levados no dia do assalto. O delegado confirmou que arma apreendida hoje foi a mesma usada pelo adolescente no roubo.

O comparsa, que continua foragido, mas já foi identificado, teria ficado com a maior parte das joias e do dinheiro roubado.

“Nós continuamos em diligência e é questão de tempo até a gente prendê-lo”, garantiu o delegado Vladson.