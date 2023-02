Advogado questiona trâmite de petição e é expulso do Ciosp

Daniel Modesto registrou queixa contra o policial, que teve a prisão em flagrante solicitada pela OAB

Por SELES NAFES

Um questionamento sobre o trâmite de uma petição terminou em discussão e na agressão a um advogado, nesta sexta-feira (24). O caso está sendo acompanhado pela OAB, que chegou a pedir a prisão do policial acusado da agressão. A direção do Ciosp do Pacoval se posicionou sobre o tema.

A confusão ocorreu pela manhã. O advogado Daniel Modesto afirma que foi ao Ciosp para saber o que havia ocorrido com uma petição protocolada por ele em dezembro do ano passado.

Segundo ele, o oficial do cartório caiu em contradição sobre o trâmite do documento. Modesto afirma que o ofício não teve o encaminhamento necessário e questionou a conduta do chefe do cartório, que teria se exaltado e passado a agredi-lo verbalmente.

“Me xingou, me colocou para fora, jogou meus documentos no chão, e acabei subindo para a 2ª delegacia para me abrigar porque não me senti confortável. Fui muito bem recepcionado pelo delegado que estava lá”, recorda Daniel Modesto.

O advogado decidiu acionar a Comissão de Prerrogativas da OAB, que foi até o Ciosp. O presidente da OAB, Auriney Brito, chegou a pedir a prisão flagrante do policial, mas ele já havia deixado o prédio.

Daniel Modesto registrou um boletim de ocorrência contra o policial.

Procurado pelo Portal SelesNafes.Com, o diretor do Ciosp, delegado Francisco Oliveira, disse que tomou conhecimento da confusão e ordenou a apuração dos fatos.

“Faltou bom senso e os ânimos ficaram exaltados. Determinei que a Corregedoria apure o que ocorreu”, assegurou.