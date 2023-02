Aftosa: Amapá vacina 95% do rebanho e supera meta

A estratégia alcançou 327.264 animais em 1.282 propriedades do Estado, que busca o certificado “livre de aftosa sem vacinação”.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Amapá imunizou 95,12% dos seus rebanhos de búfalos e bovinos na Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa 2022.

O resultado, divulgado nesta quinta-feira (23) pelo Governo do Estado, superou a meta do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAP), que era de 90%, pelo 6º ano consecutivo.

A estratégia alcançou 327.264 animais em 1.282 propriedades. Quatro municípios atingiram 100% do seu rebanho: Calçoene, Itaubal, Serra do Navio e Cutias do Araguari.

A ação é executada pelos pecuaristas com apoio técnico da Agência de Inspeção e Defesa Agropecuária do Amapá (Diagro).

O Amapá possui o segundo maior rebanho de bubalinos do país, o que representa uma oportunidade de fortalecer a economia local por meio da exportação de carne.

O avanço da imunização é um dos critérios para obtenção do certificado “livre de aftosa sem vacinação”, status sanitário que possibilita a venda da proteína para outros países. Atualmente, o estado possui o certificado “livre de aftosa com vacinação”.

Além da vacinação, o Amapá tem que cumprir outras etapas, entre treinamentos, capacitações, fóruns, reuniões ordinárias entre órgãos, para avançar no status sanitário e alcançar a autorização para venda de carne a outros países.

Mesmo com os números positivos, o Amapá adquiriu novas doses de vacinas para atender produtores com até 50 animais e que ainda não declararam a vacinação.

No ano de 2021 o Amapá obteve uma taxa de vacinação contra a aftosa de 95,3% do rebanho. O último registro de febre aftosa no Brasil foi em 2016.