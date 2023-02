Alap publica mais de 500 exonerações num só dia

As dispensas foram assinadas pela nova presidente da Casa, Alliny Serrão

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O diário oficial da Assembleia Legislativa do Amapá publicou hoje (8) em seu site mais de 500 exonerações de servidores que ocupavam cargos comissionados, nomeados pelo ex-presidente Kaká Barbosa (PL).

O movimento foi um dos primeiros atos da nova mesa diretora após a eleição de Alliny Serrão (UB) como nova presidente da Casa, no último dia 2 de fevereiro, encerrando reinado do antecessor que ainda pretendia conquistar o quarto mandato consecutivo, mas nem concorreu por falta de apoio.

Ao todo, o diário oficial traz 147 páginas de exonerações, todas assinadas pela presidente. A maioria dos cargos é de assessor legislativo e assessor especial, em classificações diferentes que determinam as faixas salariais. O diário oficial tem data de 11 de fevereiro, e todas as portarias possuem efeitos a partir do dia 1º.

VEJA AQUI AS DEMISSÕES

Pelas portarias de exoneração, não é possível saber onde esses servidores estavam lotados, mas com certeza não caberiam dentro do prédio da Assembleia Legislativa.

Apesar desse volume, essa situação já foi bem pior em gestões passadas, quando a Assembleia chegou a ter mais de 1,5 mil servidores nomeados contra menos de 200 efetivos.