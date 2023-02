Alap recebe inscrição de apenas uma chapa para mesa diretora

ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA DO AMAPÁ

Chapa é encabeçada por Alliny Serrão (centro)

Por SELES NAFES

Logo após a posse dos deputados estaduais, ontem (1º), a Assembleia Legislativa do Amapá recebeu a inscrição da única chapa que deve concorrer no pleito de logo mais, às 15h. A chapa Força do Parlamento é encabeçada pela deputada Alliny Serrão (UB).

Ontem, durante a posse, o atual presidente Kaká Barbosa anunciou que não disputaria um quarto mandato para “evitar confusão”. Na verdade, ele não tinha nomes suficientes para formar uma chapa e muito menos os votos para ganhar uma eleição.

A votação de logo mais será nominal e aberta. Além de Alliny, compõem a chapa (e a futura mesa diretora) os deputados:

Jaime Perez (1º vice)

Fabrício Furlan (2º vice)

Edna Auzier (1ª secretária)

Jesus Pontes (2º secretário)

Victor Amoras (3º secretário)

Liliane Abreu (4ª secretária)

A chapa foi inscrita pela própria Alliny Serrão, e protocolada às 17h11.