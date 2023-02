Algemado, detento corre antes de entrar na viatura

O caso ocorreu em frente ao Ciosp do Pacoval, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem tentou fugir algemado durante uma escolta de presos que estavam sob custódia da Polícia Civil do Amapá.

O caso ocorreu na noite de domingo (5), em frente ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, na zona norte de Macapá. A reportagem registrou o momento da tentativa de fuga.

Rodrigo Machado, de 25 anos, e mais dois presos seguiriam na viatura da PC em direção à Polícia Científica para serem submetidos a exames de corpo de delito.

Na saída do Ciosp, quando o segundo preso se preparava para entrar no xadrez da viatura, Rodrigo desvencilhou-se da escolta, e, mesmo com as mãos algemadas para trás, correu. Ele atravessou desesperadamente a Rua Guanabara e sumiu na escuridão do quarteirão da Avenida Ceará.

Os policiais não perderam tempo, entraram na viatura, que já estava no ponto de partida e o fugitivo foi alcançado rapidamente, a cerca de 100 metros do Ciosp.

Horas antes da fuga frustrada, Rodrigo Machado já havia danificado o xadrez de uma viatura da PM quando foi preso por descumprimento de ordem judicial. Ele foi flagrado em via pública desobedecendo às restrições impostas pela Justiça.

Além disso, por ter quebrado a cela da viatura da PM, foi indiciado por dano ao patrimônio público.