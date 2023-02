Alinny é a 1ª mulher eleita como presidente da Assembleia Legislativa do Amapá

Votação ocorreu na tarde desta quinta-feira (2)

Por SELES NAFES

A deputada estadual Alliny Serrão (UB) foi eleita, na tarde desta quinta-feira (2), como a nova presidente da Assembleia Legislativa do Amapá. Em mais de três décadas, esta será a primeira vez que uma mulher será a chefe do Legislativo no estado.

A eleição da mesa diretora foi realizada em sessão que começou por volta das 15h. Apenas a chapa Força do Parlamento, encabeçada por ela, se inscreveu.

Kaká Barbosa, que tentava reunir apoio para um 4º mandato, declinou ontem durante a posse dos deputados, alegando que não queria causar “confusão”.

Todos os 24 deputados compareceram e votaram em cédulas de papel. Antes do início da votação, a integridade da urna foi conferida pelos deputados Lorran Barreto (PSD) e Aldilene Sousa (PDT).

Os deputados R Nelson (PL), Roberto Góes (UB) e Jaime Peres (PTB) fizeram a apuração dos votos. Alliny foi eleita por 23 votos a favor e um em branco. Como a votação não foi aberta (no microfone), impossível cravar quem não quis votar.

A nova mesa é composta por:

Alliny Serrão (presidente)

Jaime Perez (1º vice)

Fabrício Furlan (2º vice)

Edna Auzier (1ª secretária)

Jesus Pontes (2º secretário)

Victor Amoras (3º secretário)

Liliane Abreu (4ª secretária)

Alliny Sousa da Rocha Serrão tem 37 anos, é casada, e natural de Almeirim (PA). Ela foi eleita em 2018 para o primeiro mandato com 8.987 votos.