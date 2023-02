Alunos dedicam boa pontuação na redação do Enem a professor

Estudantes da rede pública do Amapá fizeram pontuação entre 700 e 960. O preparo na sala de aula e o incentivo do professor foi fundamental na opinião eles.

Por ANDRÉ ZUMBI

Os alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Augusto dos Anjos, localizada no Bairro Laguinho em Macapá, comemoram o excelente resultado na pontuação da redação do Enem.

De acordo com a coordenação pedagógica da escola, foram 22 alunos com notas entre 900 a 960, 51 com notas entre 800 e 880 e sete alunos entre 700 e 780 – de uma pontuação máxima de 1.000. Estes são apenas estudantes que informaram o desempenho, pode ser que haja outros.

O aluno Luiz Felipe, de 17 anos, consegui 920 pontos, que ajudará a pleitear uma vaga no Curso de Direito na Universidade Federal do Amapá (Unifap). Segundo ele, a preparação na sala de aula e as dicas do professor de redação, sobretudo uma frase que ele sempre repetia para os alunos, foram fundamentais na hora da prova.

“O preparo na sala de aula foi o que me deu confiança e, meio que experiência, para fazer uma boa redação. E tinha sempre uma frase que o professor usava, que quase todos os alunos ficavam repetindo: ‘vocês são capazes, trabalhamos isso o ano todo, vocês estão preparados’. Isso fez toda diferença”, considerou Felipe.

Ranna Araújo, de 17 anos, consegui alcançar 960 pontos. Ela considerou que o hábito da leitura e a facilidade na interpretação de texto foram fundamentais na hora da prova, além, é claro, do preparo nas aulas.

A estudante também afirmou que o professor chegou a disponibilizar um almanaque com as melhores redações dos últimos exames, isso inspirou o processo de construção do texto. Assim como o colega Felipe, ela também tenta uma vaga no Curso de Direito na Unifap.

“Eu compreendi o tema logo de primeira, não tive dificuldade. Também tinha o hábito de ler os espelhos de redação nota mil, que o professor disponibilizava pra gente. Aí, eu conseguia estudar as estruturas, os repertórios e as competências que haviam em uma redação. Eu aprendi a estrutura de uma redação”, afirmou Ranna.

O professor de Língua Portuguesa, Edivar Mota, dá aula para os alunos do 3⁰ ano por meio do projeto Redação Nota Mil. Ele usa o método baseado na cartilha do participante do Enem, publicado anualmente pelo Ministério da Educação. De acordo com essa cartilha, o candidato deve “defender uma tese – uma opinião a respeito do tema proposto –, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual.

“É exatamente isso que eu ensino aos meus alunos. Além disso, eu passo um tema de redação por semana e eles fazem vários simulados ao longo do ano. Convém destacar, também, a importância do repertório sociocultural para uma boa nota na redação. O candidato deve trazer, para a redação, conhecimento de outras áreas, como citações de filósofos, sociólogos, fatos históricos, reportagens, documentários, filmes, séries. Finalmente, eu ensino meus alunos a escrever uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos”, ressaltou o professor.