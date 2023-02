Amapá abre mais 1.000 vagas gratuitas para escolinhas esportivas

Vagas são para o ginásio Avertino Ramos e Centro Rosa Ataíde, em Macapá. Inscrições iniciam na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro.

Da REDAÇÃO

Mais 1.000 vagas estão disponíveis para diversas modalidades nas escolinhas esportivas do Ginásio Avertino Ramos e Centro Didático Rosa Ataíde, em Macapá.

As inscrições, gratuitas, iniciam na próxima segunda-feira (6) e vão até o preenchimento das vagas. Os interessados devem procurar a secretaria do ginásio, que fica na Rua Cândido Mendes, nº 20, das 8h às 12h.

Somente no Avertino Ramos, são 625 vagas. Dessa vez, além de basquete, futsal, treinamento funcional, vôlei e yoga, serão criadas turmas de judô e breakdance, que pela primeira vez será ofertado pelo centro didático. O judô também retorna após um longo período sem a modalidade. As aulas são abertas a diversas categorias, desde a infantil até adulto.

Já o Centro Didático Rosa Ataíde tem 85 vagas para o tênis, 178 para a natação, 80 para hidroginástica, 50 para ballet, 25 para pilates e 11 para hidroterapia, totalizando 429 novas inscrições. As novas inscrições podem ser feitas de forma gratuita na secretaria do centro didático, na Rua São José, Bairro Central (atrás do Ginásio Avertino Ramos).

Para efetuar as matrículas, é necessário apresentar carteira de identidade, declaração escolar (em caso de menor de idade), comprovante de residência, foto 3×4 e comprovante de vacinação contra a covid-19.