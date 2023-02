Antes de ser morto, homem disse à família que estava sendo seguido

O crime aconteceu na noite deste domingo (19), por volta de 22h15, no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que trabalhava de ajudante numa mercearia foi morto com três tiros por um criminoso que estava de bicicleta. O homicídio aconteceu na noite deste domingo (19), por volta de 22h15, no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Rafael Rodrigo Maia Cruz tinha 36 anos e cumpria pena em regime aberto domiciliar por uma tentativa de homicídio. Ele já teria confidenciado que vinha sendo seguido há dias à familiares, mas não citou nomes nem a motivação.

Próximo ao corpo, os peritos encontraram cápsulas de pistola ponto 40 e confirmaram que os disparos acertaram a cabeça, joelho e nádegas da vítima.

A reportagem apurou que a vítima ajudou o proprietário a fechar o comércio, às 22h, depois saiu. O destino seria sua residência, no Bairro das Pedrinhas, mas a viagem foi logo interrompida.

O ataque aconteceu no momento em que a vítima seguia por um perímetro escuro da Rua Hildemar Maia, a 300 metros da mercearia onde trabalhava.

Enquanto a PM isolava a cena do crime, o delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, em diligências pela região, descobriu que a corrente da bicicleta rosa do atirador caiu no momento da fuga, mesmo assim, conseguiu escapar sem ser reconhecido.

A motivação para a execução ainda é desconhecida. Moraes disponibiliza o número 9 9170 4302 para denúncias, o sigilo é garantido e não precisa se identificar.