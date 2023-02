Apenas 2 ônibus atendem Bairro Infraero 2

No início da semana, moradores se reuniram com nova diretoria da CTMac para reivindicar mais ônibus para o bairro

Por ANDRÉ ZUMBI

Moradores do Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá, contam com apenas dois ônibus no itinerário até o Centro e Bairro Marabaixo.

Preocupado com a iminente volta às aulas, quando o fluxo de usuário aumenta, eles se reuniram com a nova diretoria da Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac), no início da semana, para solicitar mais coletivos para a comunidade.

Após a saída da empresa Sião Tur, que cobria todos os bairros da zona norte, o problema se agravou. Ela foi impedida de operar na cidade depois que a Prefeitura de Macapá publicou decreto assumindo pra si o serviço.

A lacuna deixada com a saída foi preenchida, em parte, pela Capital Morena e Amazontur, mas ainda não é o suficiente. Os usuários, segundo o representante do Infraero 2, Paulo Sérgio Ataíde, passam horas esperando o coletivo, que sempre atrasa.

“É de três horas na parada o tempo de espera. Só tem ônibus de manhã. Naquele horário da tarde, no pico, não tem. Agora a gente sentou pra resolver essas questões. Pela palavra do novo presidente, estamos mais tranquilos, acreditamos que a situação vai ser resolvida até semana que vem”, disse Ataíde.

O novo diretor de transportes da CTMac, Paulo Barros, garantiu que o problema será resolvido. Ele adiantou que existem carros parados nas garagens das empresas e que eles serão colocados na rua para atender a população, sobretudo do Bairro Infraero.

“Sou a favor de uma solução imediata. Ninguém vai esperar licitação. Estamos trabalhando para que até quarta-feira próxima [dia 22] tenhamos uma solução para isso. Vamos botar carro pra lá e atender essa demanda do Infraero”, reforçou Barros.

Segundo ele, há carros disponíveis nas empresas para atender o bairro. Barros afirmou que frota que roda hoje é de 50 carros em toda capital.

“Então nós vamos tomar uma providência. A gente não trata por empresa A ou B, eu quero resolver o problema da população”, finalizou o diretor.