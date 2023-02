Acompanhe a análise de II Crônicas 18

Bom dia! Você conhece a origem da expressão “puxa-saco”? Esse apelido é derivado da função de antigos militares tinham de carregar os sacos com roupas de seus oficiais superiores. Hoje, essa expressão é atribuída a pessoas desonestas e interesseiras. Na análise de II Crônicas 18, vemos o descontentamento do rei Acabe que não queria ouvir a verdade de um profeta. Para ele, interessava apenas ouvir o que lhe agradava. Apesar de dolorosa, a verdade é sempre a melhor opção. Tenha uma ótima quinta-feira (2) com o nosso Senhor Jesus!