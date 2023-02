Após 9 anos preso, detento que matou cabeleireiro é assassinado no Iapen

Crime ocorreu na penitenciária localizada na zona oeste de Macapá.

Da REDAÇÃO

Após 9 anos preso por dois homicídios, entre eles o assassinato de um cabeleireiro no dia do bloco A Banda de 2014, o detento André Felipe Monteiro, de 29 anos, foi morto dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na zona oeste de Macapá.

O crime ocorreu no final da noite deste domingo (26), por volta de 23h, na cela 6A, do Pavilhão F1. Segundo o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), além de homicídio, a vítima estava presa, também, por roubo.

Segundo a polícia, o detento Herisson Frank Gonçalves Lacerda assumiu a autoria da morte de André Felipe. Ele teria dito que utilizou uma faca para cometer o crime.

Herisson Frank é apontado pela polícia como o mentor do golpe em que uma quadrilha se passava por servidores do Detran e oferecia pela internet falsos serviços como expedição da 1ª CNH, renovação de CNH, retirada de multas do sistema, liberação de veículos apreendidos, de maneira facilitada. Sem saber que eram falsos os serviços, as vítimas depositavam dinheiro em contas da quadrilha.

Além disso, Herisson Franck também é preso pelo latrocínio do empresário Milton Batista Rocha, de 68 anos, morto em agosto de 2021, dentro de sua casa no Bairro Zerão, zona sul de Macapá. Segundo a polícia, Rocha havia contratado Franck para fazer serviços de reforma em uma de suas casas como forma de ajudá-lo pois havia saído do Iapen e precisava de emprego.

O pedido foi feito por um pastor evangélico que queria ajudar o detento. Segundo a polícia, após matar o empresário, Herisson Franck fugiu com joias e dinheiro de Milton Rocha.

Homicídio

André Felipe estava preso desde 2014, pela morte do cabeleireiro Erinaldo Gomes de Oliveira, assassinado aos 34 anos no dia 6 de março de 2014, horas depois da passagem do bloco carnavalesco A Banda, em Macapá, onde acusado e vítima foram vistos juntos.

Naldo, como era conhecido o cabeleireiro, foi morto dentro de casa, no seu apartamento no Centro de Macapá, estrangulado e a facadas. Do local foi levado um aparelho televisor, apreendido com uma semana depois junto com André Felipe, que foi preso no dia 13 de março, no Bairro do Infraero II, zona norte de Macapá pela Polícia Civil.

Segundo as investigações, André e Naldo tinham um relacionamento amoroso. À época, André Felipe já respondia por outro homicídio. O motivo do assassinato, de acordo com a polícia, foi justamente porque o cabelereiro estaria ameaçando denunciá-lo por esse assassinato.