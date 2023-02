Após desfiles, escolas vivem expectativa da apuração

Segunda noite de desfiles no sambódromo, na zona sul de Macapá, emocionou público presente.

Da REDAÇÃO

Depois da emocionante segunda noite de desfiles das escolas de samba do Amapá, as agremiações, diretoria e torcidas passa a viver a expectativa da apuração das notas dadas pelos 36 jurados sorteados pela Liga Independente das Escolas (Liesap).

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Amapá será na quarta-feira (22), no Sambódromo, às 15h.

Os primeiros resultados apurados serão do Grupo de Acesso, que reúne três agremiações: Embaixada de Samba Cidade de Macapá, Império do Povo e Império da Zona Norte.

Em seguida, será a apuração das sete escolas do Grupo Especial: Emissários da Cegonha, Boêmios do Laguinho, Maracatu da Favela, Solidariedade, Unidos do Buritizal, Piratas Estilizados e Piratas da Batucada.

Os quesitos julgados são: Enredo, Samba de Enredo, Bateria, Alegorias, Fantasias, Comissão de Frente, Mestre Sala e Porta-Bandeira, Evolução e Harmonia.

Império da Zona Norte

Resgatando a história do poeta e cantor, Illan do Laguinho, a Escola de Samba Mocidade Independente Império da Zona Norte, às 22h, abriu a segunda noite dos desfiles, no sábado (18).

Com muito dourado, azul e branco, cores oficiais da escola, cerca de 850 componentes, divididos em 10 alas, um carro alegórico e um tripé, passaram na avenida.

Solidariedade

Propondo uma reflexão social e política sobre o país, a Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade foi a primeira escola do Grupo Especial a pisar no Sambódromo, já na madrugada deste domingo (19).

Nas cores predominantes do verde, vermelho e branco, a Solidariedade, apresentou o enredo: “Brasil – A Efígie da Omissão: Os Cinco Cavaleiros do Apocalipse”, com mais de 1,2 mil brincantes, divididos em 10 alas, duas alegorias e dois tripés.

Unidos do Buritizal

Fazendo um resgate da própria história ao falar de personalidade da agremiação, como “Tia Cila” e Ivo Canutti, o Grêmio Recreativo e Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal foi a segunda escola do Grupo Especial a passar pela avenida Ivaldo Veras, no Sambódromo, na segunda noite dos desfiles, já na madrugada de domingo.

Nas cores azul e branco, Unidos do Buritizal, apresentou o enredo: “Ave Cila, a estrela maior da constelação sangue azul, rogai por nós filhos seus”, com mais de 160 brincantes, em 10 alas, duas alegorias e um tripé.

Piratas estilizados

Relembrando e homenageando os 49 enredos que a escola já defendeu no carnaval amapaense, Piratas Estilizados foi a penúltima escola do Grupo Especial a desfilar no Sambódromo, na madrugada de domingo, 19, no último dia de apresentações.

Em pouco mais de 1 hora, a Piratas Estilizados, apresentou o enredo: “Estilizado de alegria, te convido a festejar”, com duas alegorias, dois tripés e aproximadamente 1,3 mil brincantes.

Piratas da Batucada

Homenageando a cantora Patrícia Bastos, a Piratas da Batucada fechou os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, no Amapá, já na manhã de domingo.

A Piratas da Batucada, apresentou o enredo: “Patrícia, da Pátria Caboca”, com mais de 1.300 brincantes divididos em 11 alas, dois carros alegóricos e dois tripés. O governador do Amapá, Clécio Luís, e a primeira-dama, Priscilla Flores, participaram do desfile da agremiação.