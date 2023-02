Após discussão, mulher morre baleada pelo cunhado

Vítima morreu no Hospital. Crime ocorreu no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Rafaela Gomes da Silva, de 34 anos, faleceu esta manhã no Hospital de Emergência de Macapá, após ser baleada no peito. A vítima chegou à unidade de saúde por volta de 7h45. Quase duas horas depois, faleceu.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes) do Amapá, o crime ocorreu no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

O acusado do crime seria o cunhado da vítima, Bruno Rafael da Silva do Espírito Santo, conhecido como Zumbi.

Segundo informações colhidas no local do crime, na Rua Rio Japurá, houve uma discussão entre acusado e vítima. Em seguida, Bruno disparou contra o peito da vítima. Rafaela ainda foi socorrida por familiares, mas não resistiu ao ferimento.