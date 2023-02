Após luta pela sobrevivência, jovem que deu à luz a trigêmeos recebe ajuda

O drama da mãe que precisou vender o cabelo para não passar fome ganhou repercussão e a ajuda chegou

Por ANDRÉ ZUMBI

A ribeirinha Ilma Pereira da Costa, de 29 anos, que deu à luz a trigêmeos e precisou cortar e vender parte do seu cabelo para não passar fome com os filhos recém-nascidos, agradeceu a ajuda que recebeu nos últimos dias.

Fraldas, alimentos, dinheiro, ventilador e até uma geladeira nova, doada pelos funcionários da Cea Equatorial foram itens que ela ganhou.

O portal SelesNafes.com contou o drama vivido por Ilma em Macapá após a morte de um dos bebês.

A ribeirinha da comunidade Rio Cemitério, em Afuá (PA), onde mora com o marido e mais dois filhos, veio para o Amapá em junho do ano passado, em busca de tratamento porque a gravidez era de alto risco.

O parto ocorreu em novembro de 2022. Após dar à luz, ela ainda ficou dois meses na Maternidade Mãe Luzia, no Centro da capital, internada com as crianças, que nasceram com complicações, devido à prematuridade.

Ilma e as crianças receberam alta médica em janeiro. Entretanto, elas ainda precisavam de monitoramento médico. Tinham que estar na maternidade de três em três dias para acompanhamento. Por isso, não puderam viajar pra casa.

Para ficar no Amapá, a mãe precisou alugar um casebre, mas pelo valor que podia pagar teve que ser longe do hospital, a 17 km, no Igarapé da Fortaleza, em Santana. Por isso, os gastos com deslocamentos até a maternidade e alimentação têm sido altos demais.

Ilma conta apenas com a renda do marido, que é extrativista de açaí e está em Afuá, e com R$ 600 do Auxílio Brasil. Para não passar fome nos primeiros dias em Macapá, ela precisou vender o cabelo – que não cortava desde a adolescência – por R$ 500.

O dinheiro foi gasto em dois dias, com transporte, alimentação para ela e o filho que veio de Afuá, leite e fraldas para os gêmeos.

Ela não tinha geladeira, apenas um colchão na morada de dois compartimentos. Depois que o drama da ribeirinha ganhou repercussão, a ajuda começou a chegar. E vinha de vários lugares.

“Foram muitas pessoas que ligaram e eu nem sei o nome de muitas, mas agradeço muito, de coração, pela ajuda”.

Ela fez um vídeo de agradecimento. Assista.

Ilma destacou a doação que recebeu dos funcionários da Cea Equatorial, que entregaram, além de fraldas, uma geladeira nova e um ventilador. Mais pessoas continuam ligando e doando.

As crianças ainda não têm permissão para viajar, segundo a mãe, os médicos disseram que ainda precisam criar mais resistência antes de enfrentar o trajeto até Afuá. No entanto, o quadro de saúde delas melhorou bastante.

As pessoas que ainda desejam ajudar a família podem ir até a casa que ela alugou, na Travessa Rio Madeira, 101, Igarapé da Fortaleza, Santana. Também podem entrar em contato pelo telefone (96) 98125-4825.