Após mentiras, marido de jovem morta com tiro na cabeça é preso

Crime ocorreu no domingo (12), na cidade de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O marido da jovem que morreu após ser baleada na cabeça, na madrugada domingo (12), no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, foi preso e autuado em flagrante por feminicídio.

Para a polícia não resta mais dúvida de que Israel Pessoa dos Santos, de 20 anos, foi o autor do disparo intencional que levou à morte de Paula Adriana Sá de Azevedo, de 26 anos, esposa dele. Ela morreu no Hospital de Emergências de Macapá, horas depois de ter sido atingida por um tiro.

Inicialmente, a versão repassada pelo acusado detalhava que o casal estava numa festa quando houve uma discussão de terceiros e Paula foi baleada.

Mas, mesmo com a vítima sendo transferida para Macapá, o delegado César Vieira, de Tartarugalzinho, continuou acompanhando o caso e fazendo diligências, foi quando encontrou inconsistências na versão inicial de Israel.

Por isso, logo depois que Paula faleceu, ele fez contato com a PM em Macapá e providenciou a escolta de Israel até a Delegacia Especializada de Crimes Contra a Pessoa, onde ele foi interrogado pela delegada Marina Guimarães.

“O delegado percebeu que o relato dele era incompatível com as ações que ele tinha tomado. Por exemplo, ele disse que a ocorrência havia acontecido numa boate, mas chamou o Samu para ir até a residência do casal e quando o Samu chegou, ele não estava lá. Porque ele não levou a vítima da festa direto pro hospital, porque levou primeiro pra casa, uma vítima baleada na cabeça? Então isso o colocou na condição de principal suspeito”, explicou a delegada.

Na DECCM, Israel deu uma nova versão. Ele afirmou que limpava a arma no quarto quando houve um disparo acidental, que atingiu a cabeça da esposa.

Mas após depoimentos de testemunhas, entre elas, um dos filhos da vítima, que contou ter visto quando o padrasto pegou a arma e atirou na mãe. Com isso, Vieira e Marina se convenceram de que o acusado estava mentindo e ele foi preso.

“Tudo indica que a motivação do crime foi porque eles discutiram e a vítima disse que ia embora. Os dois estavam bêbados, ele pediu para ela não ir, e ele disparou. Ele sustenta que a matou, mas que o disparo foi acidental”, resumiu a delegada Marina.

Israel e Paula se relacionavam há 9 meses. Paula tinha 5 filhos de outro casamento, dois moravam com o atual casal, na casa dos pais de Israel. O acusado agora aguarda audiência de custódia, preso.