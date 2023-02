Após mortes de tripulantes ucranianos, SVS inspeciona cargueiro

Navio estrangeiro está ancorado no Rio Amazonas, em Fazendinha, a 12 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) começou, na segunda-feira (27), a investigação epidemiológica do navio Caravos Harmony, de bandeira da República Ilhas Marchall, na Oceania, que veio da África do Sul.

A embarcação teve o registro de dois óbitos em alto mar e ancorou no Rio Amazonas, em Fazendinha desde domingo (26). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já estava monitorando o navio e fez a inspeção sanitária.

De acordo com a tripulação, um homem de nacionalidade ucraniana, de 31 anos, e outro das Filipinas, de 38 anos, morreram a bordo da embarcação, por causas desconhecidas. As vítimas eram engenheiros de máquinas e foram encontrados em um dos banheiros, após o turno de trabalho.

Segundo a SVS, todos os tripulantes apresentaram boas condições de saúde, sem sinais de contágio por doenças infectocontagiosas. Todos eles estão vacinados contra a covid-19.

Contudo, os tripulantes tiveram amostras de RT-PCR (Biologia Molecular) coletadas por técnicos do Laboratório Central do Amapá (Lacen) que vão investigar vírus como o Sars-CoV-2, Influenza e Vírus Sincicial Respiratório (RSV). A divulgação dos resultados deve ocorrer esta semana.