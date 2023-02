Após quase morrer afogado, delegado relembra momentos do acidente: ‘guinada brusca’

Charles Corrêa com os policiais envolvidos no acidente. Ontem ele foi transferido para Macapá

Por SELES NAFES

O delegado da Polícia Civil do Amapá, Charles Corrêa, foi transferido num avião do GTA para Macapá, ontem (8), para ser submetido a exames no Hospital de Emergência de Macapá. Nas redes sociais, e já fora de perigo, ele relembrou momentos do acidente com a lancha “Flexa Negra”, que o jogou no Rio Oiapoque junto com outros policiais. Conforme o Portal SN já tinha antecipado, ele chegou a ficar inconsciente e por pouco não morreu afogado.

O acidente com a equipe ocorreu próximo da comunidade ribeirinha de Taparabú, na foz do rio Oiapoque com o Oceano Atlântico. A equipe da Operação Hórus estava retornando para a sede do município. O delegado conduzia a lancha quando houve o tranco e uma forte curva. Segundo Charles Corrêa, a lancha tinha acabado de passar por uma revisão mecânica.

“Infelizmente, nas proximidades da comunidade ribeirinha do Taparabu, nossa embarcação deu, ainda sem explicação, uma guinada brusca de quase 90° e 5 tripulantes e o piloto foram arremessados para fora da embarcação, onde alguns colidiram com partes metálicas embarcação”, relatou.

Os quatro policiais militares e os dois civis foram arremessados nas águas. Depois de se machucar bastante na embarcação, Charles Corrêa caiu desacordado na água e começou a se afogar, até ser salvo por um colega.

“Agradeço, sobretudo, a Deus pelo livramento e ao policial Rodrigo Kleinlein, que me socorreu enquanto eu estava desorientando e me afogando dentro do rio Oiapoque”.

O delegado foi o que mais se feriu. Ele foi atendido no Hospital de Oiapoque com uma fratura no tórax e na coluna cervical na altura do pescoço, além de um corte na cabeça, derrame pleural (acúmulo de líquido nos pulmões), corte na cabeça, além de escoriações. A equipe médica informou que ele poderia ter ficado paraplégico.

No Hospital de Emergência de Macapá, ele passou por uma tomografia computadorizada, e segue internado sem previsão de alta.

Ainda na postagem, o delegado agradeceu bombeiros, médicos, profissionais de enfermagem pelo atendimento a todos os policiais envolvidos no acidente.