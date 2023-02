Após sorteio de jurados, presidente da Liesap fala da expectativa para o desfile das escolas

Na cerimônia de entrega do Sambódromo, o presidente da Liesap, Jocildo Lemos, avaliou os esforços para que o espetáculo pudesse acontecer.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

É grande a expectativa para a volta dos desfiles das escolas de samba no Sambódromo de Macapá, que acontece nesta sexta (17) e sábado (18). Foram 8 anos sem o tradicional evento na Avenida Ivaldo Veras, que corta o Sambódromo, na zona sul da de Macapá. A Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) avalia como de fundamental importância as parcerias construídas para o evento acontecer.

Na cerimônia de entrega do Sambódromo pelo governo, o presidente da Liesap, Jocildo Lemos, avaliou que os esforços das agremiações carnavalescas para trazer ao público o melhor do espetáculo do carnaval tucuju.

“Tudo que é de sua competência de fazer, as escolas estão fazendo para que no dia de hoje e de amanhã, a grande entrega para a comunidade do samba que é o desfile de suas escolas, aconteça. Nós construímos junto com o GEA e nossos parceiros a possibilidade que isso pudesse acontecer”, observou.

Cada escola terá 70 minutos para apresentação. O tempo é um dos critérios que serão julgados pelos 36 jurados efetivos e seus 19 suplentes selecionados pela Liesap este ano. As alegorias, alas, carros, bateria e samba-enredo também passam por avaliação.

Os nomes dos jurados foram divulgados na quinta-feira (16) durante sorteio promovido pela Liga. Todos tiveram que enfrentar uma bateria de testes com cinco etapas de avaliação.

Lemos explicou que um dos critérios para a escolha dos profissionais foi o de conhecimento especifico e disponibilidade para o evento.

“Estamos felizes. Nossa expectativa é que tenha um grande carnaval com segurança para todos e que possamos fazer uma bela festa”, ressaltou Jocildo.

O Sambódromo foi entregue nesta sexta-feira (17) totalmente revitalizado para receber o evento.