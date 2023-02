Após trocas de agressões no HE, CRM diz que vai apurar condutas de médicos

Caso ocorreu no último dia 2 de no Hospital de Emergência de Macapá.

Da REDAÇÃO

Além do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado pela Secretaria de Saúde, os dois médicos que trocaram socos e outras agressões no Hospital de Emergência de Macapá serão investigados pela Comissão de Ética do ao Conselho Regional de Medicina (CRM) do Amapá.

O órgão anunciou na noite desta segunda-feira (6) que vai apurar as condutas dos dois profissionais. Questionado pelo Portal SelesNafes.com, a entidade evitou falar quais punições são aplicáveis neste tipo de caso.

O caso ocorreu no último dia 2. A briga começou com uma discussão dentro de um consultório e foi parar nos corredores da unidade. A Polícia Civil também apura o caso, pois um Boletim de Ocorrência foi registrado por um dos profissionais envolvidos, o clínico geral Igor Luiz.

Na versão dele dada ao Portal SelesNafes.Com, o colega cirurgião Vítor Mauro teria ficado irritado com uma solicitação de avaliação de uma paciente mulher, que estaria em crise de pedras na vesícula.

Os dois médicos, que são militares da PM e do Corpo de Bombeiros do Amapá, estavam armados, mas nenhum deles sacou o armamento.

O CRM também repudiou a troca de agressões entre os profissionais e citou o Código de Ética Médica da categoria.

Veja o comunicado na íntegra

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá (CRM-AP) informa que tomou conhecimento sobre o episódio de desentendimento e agressão entre dois médicos que estavam de plantão no Hospital de Emergência (HE) Oswaldo Cruz, na quinta-feira, 02/02.

Ressaltamos que dentro das suas funções constitucionais de fiscalização e normatização, a autarquia federal tem o dever de defender a melhor prática médica e o exercício profissional ético, e por isso vai adotar as providências ético legais para esclarecer os fatos e apurar a conduta dos profissionais.

O CRM/AP repudia qualquer tipo de violência e comportamento que possa vir a resultar em contrariedade aos preceitos éticos, preconizados no Código de Ética Médica da categoria.