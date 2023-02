Aproveite o momento de hoje

Que bela lição nos aguarda no capítulo 3 de Esdras, graças a Deus

Bom dia! Tentar a todo momento reviver sensações do passado pode causar grande insatisfação na medida em que percebemos que não se trata da mesma experiência. É tudo diferente, e precisamos ser gratos por isso. No capítulo 3 de Esdras vemos a tentativa de recomeço da sociedade judaica após o cativeiro na Babilônia. No fim do capítulo encontramos um contexto contraditório. Enquanto uns estavam alegres, outros estavam tristes. Precisamos ser gratos pelo que temos hoje, e não ficar tristes pelo que tínhamos. Veja a análise e tenha uma ótima quinta-feira (23) com o nosso Senhor Jesus!